В Армавире прошла конференция, на которой обсудили проблемы семьи и детства

2 Окт. 10:26 2018-10-02T10:27:16+03:00

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В Армавирском государственном педагогическом университете состоялась VIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. На ней обсуждали социально-психологические проблемы современной семьи.

Участвовали в конференции не только преподаватели вузов, колледжей, учителя школ, психологи, гештальттерапевты, семейные психотерапевты, но и аспиранты, магистранты, бакалавры различных учебных заведений. Для молодых ученых это было хорошая возможность высказаться, обменяться накопленными знаниями и заявить о себе. Приехали в Армавир на конференцию участники из Москвы, Адыгеи, Севастополя, Ростова-на-Дону, КЧР, Ставрополя и даже из Беларуси.

Участники конференции. Фото: АГПУ

На мероприятии было проведено девять мастер-классов. На которых рассказали не только о семейном консультировании, но и о том, как должны быть образованы родители, чтоб их ребенок прекрасно себя чувствовал в будущем, рассказали о песочной терапии, как воспитать трудного ребенка и многом другом.

- Конференция прошла в информационно насыщенной, доброжелательной и позитивной атмосфере. Участники выразили искреннюю благодарность ректору Армавирского государственного педагогического университета, доктору педагогических наук, профессору Амбарцуму Галустову за безграничную поддержку молодых дарований, - пояснили в вузе.