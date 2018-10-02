2018-10-02T11:00:53+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель Range Rover сбил перебегавшего дорогу пешехода

Мужчина скончался до приезда медиков
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА
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Авария случилась рано утром во вторник, 2 октября, в Краснодаре. По предварительным данным, в 04:20 на улице Уральской 32-летний мужчина за рулем Range Rover сбил пешехода.

Как выяснилось, мужчина хотел сэкономить время и решил перебежать дорогу в 50 метрах от зебры. От удара пешехода отбросило на несколько метров. Водитель иномарки вызвал скорую, однако спасти его не удалось.

- Личность погибшего сейчас устанавливается, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева. - На вид мужчине около 50 лет.

Обстоятельства аварии уточняют автоинспекторы.

Напомним, ранее в Краснодаре произошла массовая авария с семью машинами. По словам очевидцев, виновник ДТП не справился с управлением и въехал в стоящие на светофоре машины, ожидающие разрешающего сигнала для движения.

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