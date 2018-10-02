В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали более 4 500 человек
Погода на Кубани в последнее время радует жителей. Многие выбираются на прогулку, устраивают пикники, забывая защитить себя от паразитов.
Сезон клещей в Краснодарском крае принес в статистику уже 4 543 пострадавших, из них - 1 801 ребенок. Все они обратились в больницу с укусами.
- На Черноморском побережье пострадал 931 человек, в том числе 392 - дети до 14 лет, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Роспотребнадзоре края. - Правда, случаев укусов клещами в детских здравницах не зарегистрировано.
Специалисты продолжают проводить обработки парков от клещей.
ВАЖНО!
Если вы собираетесь на прогулку по парку или лесу, лучше стараться покрывать открытые участки тела.
- Во время прогулок нужно носить максимально закрытую одежду и использовать средства, отпугивающие насекомых. После прогулки нужно сразу же осмотреть себя на предмет присосавшихся клещей, - советуют специалисты.