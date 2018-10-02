В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали более 4 500 человек

2 Окт. 11:07 2018-10-02T11:07:48+03:00

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона

Изменить размер текста: A A

Погода на Кубани в последнее время радует жителей. Многие выбираются на прогулку, устраивают пикники, забывая защитить себя от паразитов.

Сезон клещей в Краснодарском крае принес в статистику уже 4 543 пострадавших, из них - 1 801 ребенок. Все они обратились в больницу с укусами.

- На Черноморском побережье пострадал 931 человек, в том числе 392 - дети до 14 лет, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Роспотребнадзоре края. - Правда, случаев укусов клещами в детских здравницах не зарегистрировано.

Специалисты продолжают проводить обработки парков от клещей.

ВАЖНО!

Если вы собираетесь на прогулку по парку или лесу, лучше стараться покрывать открытые участки тела.

- Во время прогулок нужно носить максимально закрытую одежду и использовать средства, отпугивающие насекомых. После прогулки нужно сразу же осмотреть себя на предмет присосавшихся клещей, - советуют специалисты.