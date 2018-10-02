На Краснодаре объявлено штормовое предупреждение

2 Окт. 13:21 2018-10-02T13:21:33+03:00

Действовать оно будет три дня

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В Краснодаре резко ухудшилась погода. Спасатели и синоптики объявили до конца дня, 2 октября штормовое предупреждение.

- 3 и 4 октября также ожидается сильный ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с, - говорится в официальном сообщении мэрии Краснодара.

Синоптики говорят, что разыграется стихия не на шутку 3 октября.

- Ожидается неблагоприятный фронт со Срезиземноморья, - пояснил главный синоптик Кубани Андрей Бондарь. - В предгорьях края еще может выпасть град, а по краю прогреметь грозы — отголосок летнего ненастья.

В региональном МЧС советуют сидеть дома и не выходить на улицу. А в случае возникновения ЧС звонить по телефону (861)214-33-36 или набирать с мобильника 112