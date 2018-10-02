В Краснодаре во время падения крана погиб 30-летний мужчина
Трагедия произошла в Краснодаре днем 2 октября. По данным муниципальной «службы спасения», в 13:46 в районе Западного обхода, 39/1 на строительной площадке «Европа-Девелопмент» из-за сильного порыва ветра упал строительный кран.
- В его кабине было обнаружено тело мужчины. Погибшему 30 лет. Сейчас его личность устанавливается, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Других пострадавших нет.
На место работают спасатели, медики и полиция. В настоящий момент ведутся следственные действия.
- В дальнейшем следователями будет принято решение по итогам проверки соблюдения правил безопасности на стройплощадке, - добавили в мэрии города.
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»