В Краснодаре во время падения крана погиб 30-летний мужчина

2 Окт. 15:11 2018-10-02T15:11:13+03:00

Он находился в кабине

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Трагедия произошла в Краснодаре днем 2 октября. По данным муниципальной «службы спасения», в 13:46 в районе Западного обхода, 39/1 на строительной площадке «Европа-Девелопмент» из-за сильного порыва ветра упал строительный кран.

- В его кабине было обнаружено тело мужчины. Погибшему 30 лет. Сейчас его личность устанавливается, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Других пострадавших нет.

На место работают спасатели, медики и полиция. В настоящий момент ведутся следственные действия.

- В дальнейшем следователями будет принято решение по итогам проверки соблюдения правил безопасности на стройплощадке, - добавили в мэрии города.