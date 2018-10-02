В Геленджике мужчина зарезал сына во время ссоры из-за алиментов

2 Окт. 16:25 2018-10-02T16:25:33+03:00

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Трагедия произошла 14 июля 2018 года в квартире на улице Островского города-курорта. В этот день в доме у 57-летнего хозяина гостил 36-летний сын. Родственники распивали спиртное.

В какой-то момент во время застолья отец сказал сыну, что звонила его бывшая супруга. Женщина просила повлиять на мужчину, так как он не платит алименты. Сыну не понравились эти претензии, он начал ругаться, ударил отца рукой по голове. Тогда обвиняемый ударил кухонным ножом в сына, лезвие попало ему в сердце.

- В полицию обратилась супруга 57-летнего мужчины. Она же вызвала скорую, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину в преступлении мужчина признал. Расследование завершено. Материала дела направлены в суд.