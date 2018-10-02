В Темрюкском районе преподаватель техникума «развела» мать абитуриента на 400 тысяч рублей

2 Окт. 16:55 2018-10-02T16:56:00+03:00

Женщина может лишиться свободы на срок до 6 лет.

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34-летняя преподавательница темрюкского техникума стала фигуранткой уголовного дела. А подозревают ее в мошенничестве.

Женщина предложила своей знакомой устроить ее сына в учебное заведение. Взамен она потребовала от матери абитуриента ни много ни мало 400 тысяч рублей. Якобы эти средства она перечислит на счет техникума.

После того, как она получила деньги, она перестала выходить на связь. Да и поступить парню не помогла.

- Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение предполагаемой преступницы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Нашли ее в Славянске-на-Кубани у знакомой. При этом самих денег у злоумышленницы не нашли, она к тому моменту успела их потратить.

Материалы дела направлены в суд. Женщине грозит до шести лет тюрьмы.