В Краснодаре следователи проводят проверку по факту гибели крановщика

2 Окт. 18:04 2018-10-02T18:04:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего.

Напомним, днем 2 октября на Западном Обходе, 39/1 на строительной площадке «Европа-Девелопмент» сильным ветром повалило строительный кран. В его кабине находился 30-летний мужчина. В результате крановщик получил травмы, не совместимые с жизнью.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, изымают техническую документацию.