2018-10-02T18:04:34+03:00
Происшествия

В Краснодаре следователи проводят проверку по факту гибели крановщика

Мужчина находился в кабине [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В момент падения кран не работал.В момент падения кран не работал.
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Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего.

Напомним, днем 2 октября на Западном Обходе, 39/1 на строительной площадке «Европа-Девелопмент» сильным ветром повалило строительный кран. В его кабине находился 30-летний мужчина. В результате крановщик получил травмы, не совместимые с жизнью.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, изымают техническую документацию.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

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