В Краснодаре следователи проводят проверку по факту гибели крановщика
Мужчина находился в кабине [фото]
В момент падения кран не работал.
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Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего.
Напомним, днем 2 октября на Западном Обходе, 39/1 на строительной площадке «Европа-Девелопмент» сильным ветром повалило строительный кран. В его кабине находился 30-летний мужчина. В результате крановщик получил травмы, не совместимые с жизнью.
Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, изымают техническую документацию.
Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
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