2018-10-02T18:08:04+03:00
Общество

В Сочи на границе задержали крупную партию меда из Абхазии

Контрабанду пытался провести водитель автобуса
Ева Мур@kp_kuban
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Инцидент произошел на границе с Абхазией. Сотрудники погранупрвления Краснодарского края обнаружили крупную партию меда рейсовом автобусе.

- На таможне в международном пункте пропуска «Адлер», - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве, - сотрудники остановили автобус, следовавший по маршруту Сухум-Ростов.

Пограничники нашли тайник, в котором и было спрятано 7 пятилитровых банок с медом, ввоз которого на территорию РФ запрещен.

Объяснять его происхождение водитель не стал.

Для более тщательного осмотра автобуса правоохранители пригласили сотрудников Россельхознадзора. И не зря.

- В ходе досмотра было обнаружено еще 70 бутылок с аналогичным содержимым, общим весом около 550 килограммов. Запрещенный груз был тщательно спрятан в технологических полостях салона автобуса, а также в задней правой колесной арке. Других грузов и товаров, запрещенных к ввозу в РФ не было обнаружено, - уточнили в ведомстве.

Мед отправили обратно в Абхазию.

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