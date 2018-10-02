В Сочи на границе задержали крупную партию меда из Абхазии
Инцидент произошел на границе с Абхазией. Сотрудники погранупрвления Краснодарского края обнаружили крупную партию меда рейсовом автобусе.
- На таможне в международном пункте пропуска «Адлер», - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве, - сотрудники остановили автобус, следовавший по маршруту Сухум-Ростов.
Пограничники нашли тайник, в котором и было спрятано 7 пятилитровых банок с медом, ввоз которого на территорию РФ запрещен.
Объяснять его происхождение водитель не стал.
Для более тщательного осмотра автобуса правоохранители пригласили сотрудников Россельхознадзора. И не зря.
- В ходе досмотра было обнаружено еще 70 бутылок с аналогичным содержимым, общим весом около 550 килограммов. Запрещенный груз был тщательно спрятан в технологических полостях салона автобуса, а также в задней правой колесной арке. Других грузов и товаров, запрещенных к ввозу в РФ не было обнаружено, - уточнили в ведомстве.
Мед отправили обратно в Абхазию.