В Краснодаре прокуратура начала проверку после распыления перцового газа в школе №35

2 Окт. 18:21 2018-10-02T18:21:47+03:00

Каково будет наказание за такие шалости, пока неизвестно. Фото: Евгения ХИЛЬКО

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Прокуратура начала проверку после инцидента, который произошел в краснодарской школе №35.

- Предварительно установлено, что газ распылил один из учащихся в помещении первого этажа школы, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Его личность сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Учеников и преподавателей эвакуировали. На улицу вышли порядка 800 человек. Некоторым детям стало плохо, им потребовалась помощь медиков. Всего в больницу госпитализировали 18 детей с жалобами на першение в горле.

- Во время проверки прокуратура даст оценку полноте принимаемых администрацией школы мер по контролю за поведением учащихся и реализацией программ и методик, направленных на их законопослушное поведение, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры региона.