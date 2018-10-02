В Краснодаре пенсионер с ножом около аптеки напал на женщину

2 Окт. 19:07 2018-10-02T19:07:38+03:00

За разбойное нападение мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Изменить размер текста: A A

В полицию Прикубанского округа обратилась жительница станицы Елизаветинской. Женщина рассказала, что на нее напал мужчина.

Все произошло на парковке около аптеки. К ней подбежал незнакомец и, угрожая ножом, потребовал у нее деньги. Краснодарка сумела дать отпор обидчику. Нападавший попытался сбежать, но ему помешал прохожий.

- На место происшествия незамедлительно приехали участковые, которые задержали злоумышленника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Нападавшим оказался 60-летний пенсионер. В отделе полиции он признался, что решил ограбить женщину из-за проблем с деньгами. В Краснодар он приехал из Староминского района.

Сейчас мужчину заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело. За разбойное нападение ему грозит до 10 лет тюрьмы.