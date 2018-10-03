“Локомотив-Кубань” в первом матче сезона обыграл польскую “Гдыню”

3 Окт. 08:20 2018-10-03T08:20:33+03:00

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Долгожданный баскетбольный сезон стартовал. Обновленный “Локомотив-Кубань” свою первую игру проводил на выезде. В Еврокубке краснодарцы встречались с польской “Гдыней” и были в этом матче безусловными фаворитами.

Однако игра для “железнодорожников” складывалась непросто.

После выигранной первой четверти (17:12), во втором отрезке “Локо” растерял преимущество и уступал к перерыву одно очко 31:32. В третьей четверти “Локо” вернул себе все, что потерял в двух предыдущих, разбив соперника с разницей в 10 очков. Но без нервов в концовке не обошлось.

Прессинг “Гдыни” привел к тому, что краснодарцы дважды подряд ошиблись при вводе мяча из аута и потеряли четыре очка преимущества менее, чем за две минуты до сирены.

Но Понитка, забивший после перехвата на последней минуте и штрафные от Уайтхеда и Хвостова упрочили преимущество “Локо”. Итог матча - непростая победа 80:73.

Самым результативным в матче стал Айзея Уайтхед. Американский защитник принес «красно-зеленым» 17 очков, 6 подборов, 3 ассиста и совершил 3 перехвата. Дмитрий Хвостов набрал 12 очков и 3 ассиста, Мустафа Фалль 12 очков+5 подборов.

Следующий матч “Локомотив-Кубань” проведет в “Баскет-Холле”. 5 октября в 20:00 краснодарцы встретятся с петербургским “Зенитом” в Единой лиге ВТБ.