2018-10-03T09:08:43+03:00
Общество

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве родственника отцом и сыном

Причиной жестокой расправы стало наследство
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В Краснодаре коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу о жестоком убийстве 36-летнего мужчины в Брюховецком районе. По версии следствия, с ним расправились 25-летний сводный брат Валентин К. и его 52-летний отец Федор К. Их обвинили в убийстве и незаконном изготовлении оружия.

Оказалось, что после развода бывшая супруга Федора сумела доказать, что ее бывший муж вместе с сыном никогда не ухаживали за землями, и все работы выполняла она. В итоге 80% сельхозугодий достались ей и ее сыну.

Тогда 52-летний мужчина задумал убить родственника. Из сигнального пистолета он сделал огнестрельное оружие, которое всегда возил с собой. Убийство же произошло в июне 2017-го.

- Валентин договорился с Олегом подвести того домой к матери. Тот, ничего не подозревая, сел в машину. Не успели они отъехать, как из-за угла выбежал Федор и в упор выстелил в Олега, - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После этого сводный брат набросился на Олега с ножом. Он наносил ему удары в лицо, шею и туловище. Несмотря на сильное кровотечение, потерпевший чудом смог вырваться и попытался спрятаться в пшеничном поле, но бывшие родственники настигли его и добили. Парень от полученных травм скончался на месте.

- Несмотря на активное противодействие стороны защиты, государственный обвинитель прокуратуры края доказал виновность подсудимого в совершении инкриминируемых деяний, - отмечают в прокуратуре.

Мужчинам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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