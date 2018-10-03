Театр “Луна Парк” из Анапы выиграл чемпионат мира по танцам

3 Окт. 09:36 2018-10-03T09:36:31+03:00

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В Чехии завершился международный турнир по Show dance, который собрал около двух тысяч участников из 24 стран мира. Россию представлял театр танца “Луна Парк” из Анапы, который становился призером танцевальной олимпиады в Москве. Постановка “Museum” впечатлила судей, которые отдали кубанцам первое место.

- Блестящее выступление театра танца «Луна Парк» под руководством Виолетты Кабановой не оставило равнодушным никого. Более 100 участников одного из самых прославленных и титулованных коллективов Анапы вышли на сцену с грандиозной постановкой Museum. Своим мастерством, артистичностью, техникой и энергетикой «Луна Парк» покорил жюри, - сообщает пресс-служба администрации Анапы.