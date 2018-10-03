В Краснодаре на новой спортивной площадке пройдут соревнования по стритболу

3 Окт. 10:40 2018-10-03T10:41:13+03:00

Изменить размер текста: A A

3 октября в Краснодаре пройдут соревнования по стритболу среди детских дворовых команд. Турнир приурочен к открытию новой спортплощадки по улице Герцена, 194/2.

- Соревнования пройдут в двух возрастных группах: 12-13 и 14-15 лет. Почетными гостями «Кубка открытия» станут чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян и другие, - рассказал председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник.

Победителей турнира наградят Дмитрий Пирог и Арсен Галстян.

А 6 октября в одном из торгово-развлекательным центров Краснодара тоже пройдет турнир по стритболу. В нем смогут поучаствовать и девушки.