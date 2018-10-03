В Краснодаре на новой спортивной площадке пройдут соревнования по стритболу
3 октября в Краснодаре пройдут соревнования по стритболу среди детских дворовых команд. Турнир приурочен к открытию новой спортплощадки по улице Герцена, 194/2.
- Соревнования пройдут в двух возрастных группах: 12-13 и 14-15 лет. Почетными гостями «Кубка открытия» станут чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян и другие, - рассказал председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник.
Победителей турнира наградят Дмитрий Пирог и Арсен Галстян.
А 6 октября в одном из торгово-развлекательным центров Краснодара тоже пройдет турнир по стритболу. В нем смогут поучаствовать и девушки.