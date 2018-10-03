2018-10-03T10:49:19+03:00
Общество

В Краснодаре 4 октября пройдет «Всероссийский экономический диктант»

Написать его может любой желающий
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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4 октября краснодарцы могут написать «Всероссийский экономический диктант». Он проходит в форме анонимного тестирования. Участникам предлагают ответить на 20 вопросов на экономическую тематику.

- Таким образом все желающие смогут оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Тема диктанта в 2018 году - «Сильная экономика - процветающая Россия». Тестовые задания для очного написания составлены в двух вариантах - для школьников и для студентов, работающих краснодарцев.

Участие в акции - бесплатное. Предварительная регистрация не требуется. Ее можно будет пройти непосредственно в день проведения акции в пункте тестирования.

Написать диктант можно на четырех площадках:

- зал заседаний администрации Западного округа по ул. им. Калинина, 339;

- Институт развития образования Краснодарского края по ул. Сормовской, 167 (для школьников);

- Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ по ул. Зиповской, 5 (для студентов);

- Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве России по ул. Шоссе Нефтяников, 32 (для школьников и студентов).

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