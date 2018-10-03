В Краснодаре 4 октября пройдет «Всероссийский экономический диктант»
4 октября краснодарцы могут написать «Всероссийский экономический диктант». Он проходит в форме анонимного тестирования. Участникам предлагают ответить на 20 вопросов на экономическую тематику.
- Таким образом все желающие смогут оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Тема диктанта в 2018 году - «Сильная экономика - процветающая Россия». Тестовые задания для очного написания составлены в двух вариантах - для школьников и для студентов, работающих краснодарцев.
Участие в акции - бесплатное. Предварительная регистрация не требуется. Ее можно будет пройти непосредственно в день проведения акции в пункте тестирования.
Написать диктант можно на четырех площадках:
- зал заседаний администрации Западного округа по ул. им. Калинина, 339;
- Институт развития образования Краснодарского края по ул. Сормовской, 167 (для школьников);
- Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ по ул. Зиповской, 5 (для студентов);
- Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве России по ул. Шоссе Нефтяников, 32 (для школьников и студентов).
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»