В Краснодаре ночью под колесами пассажирского поезда погиб мужчина

3 Окт. 11:04 2018-10-03T11:04:43+03:00

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В Краснодаре ночью 3 октября под колесами поезда погиб мужчина. Трагедия произошла на перегоне «Краснодар 2 — Витаминный» около полуночи.

- Поступило сообщение о том, что пассажирский поезд «Адлер — Москва» насмерть сбил мужчину. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

По предварительной версии, погибший нарушил правила безопасности на железной дороге. Им оказался 27-летний житель краевого центра. Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняя все обстоятельства трагедии.