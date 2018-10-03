В Туапсе пенсионерка пыталась пролезть под поездом и погибла
Идет доследственная проверка
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Еще один трагический инцидент на железной дороге произошел в Туапсе. 2 октября в 16:00 на переезде по улице Гагарина 74-летняя пенсионерка пыталась пролезть под маневровым поездом.
В этот момент состав тронулся и женщина погибла от полученных травм на месте.
- Следователь осмотрел место происшествия, опросил машинистов поезда и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка, - сообщают в пресс-службе Южного СУТ СК России.
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