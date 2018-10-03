В Тихорецке женщина зарезала сожителя, который разбил тарелку об ее голову

3 Окт. 12:04 2018-10-03T12:05:25+03:00

Мужчина скончался в больнице на следующий день

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Бытовая драма разыгралась на улице Матросова в Тихорецке 1 октября. Совместный вечер двух сожителей с алкоголем обернулся трагедией. Мужчина и женщина начали скандалить на словах, а затем в ход пошли подручные предметы.

51-летний местный житель схватил тарелку и разбил ее об голову своей 45-летней возлюбленной. В ответ она схватила кухонный нож и несколько раз ударила обидчика.

- Потерпевший, почувствовав ухудшение состояния здоровья, позвонил знакомым и сообщил о произошедшем. Последние, в свою очередь, вызвали медицинскую бригаду и мужчину госпитализировали. Между тем, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался на следующий день в результате полученных повреждений, - рассказали подробности произошедшего в пресс-службе краевого СУ СК.

Женщину задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не осторожности смерть.