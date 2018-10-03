Под Новороссийском два человека погибли после столкновения легкового авто с грузовиком

3 Окт. 12:56 2018-10-03T12:57:10+03:00

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Авария произошла поздним вечером 2 октября на трассе «Новороссийск – Керченский пролив». «Лада Веста» столкнулась с грузовиком MAN, погибли два человека, еще двое получили ранения.

По предварительной версии, 55-летний водитель отечественного авто при обгоне КамАЗа не выдержал боковой интервал и столкнулся с ним по касательной. После этого «Веста» выехала на встречную полосу, где попала под грузовик MAN.

- В результате столкновения водитель и 58-летний пассажир автомобиля «Лада Веста» погибли до приезда скорой помощи, еще две пассажирки «Лада Веста» 29-ти и 59-ти лет получили ранения и были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.