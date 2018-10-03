В Сочи в пожаре на даче погиб 64-летний мужчина
Утром 3 октября в Хостинском районе Сочи произошел пожар. Огонь охватил деревянную постройку в садоводческом товариществе «Южное».
Это заметили соседи, которые вызвали пожарных. После того, как пожар был потушен, на месте обнаружили тело 64-летнего мужчины. Следователи начали доследственную проверку.
Фото: СУ СК по Краснодарскому краю
- Предположительным очагом возгорания явилась газовая печь, к которой был подведен газовый баллон. С целью установления причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.
Правоохранители проводят проверку, выясняя все обстоятельства происшествия.
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