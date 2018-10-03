В Сочи в пожаре на даче погиб 64-летний мужчина

3 Окт. 13:03 2018-10-03T13:03:57+03:00

Возгорание могло пойти от газовой печи с баллоном

Изменить размер текста: A A

Утром 3 октября в Хостинском районе Сочи произошел пожар. Огонь охватил деревянную постройку в садоводческом товариществе «Южное».

Это заметили соседи, которые вызвали пожарных. После того, как пожар был потушен, на месте обнаружили тело 64-летнего мужчины. Следователи начали доследственную проверку.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

- Предположительным очагом возгорания явилась газовая печь, к которой был подведен газовый баллон. С целью установления причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Правоохранители проводят проверку, выясняя все обстоятельства происшествия.