2018-10-03T13:16:45+03:00
Происшествия

Адвокат, устроивший пьяную драку в Сочи, пойдет под суд

Мужчина избил соседей, которые сделали замечание его компании
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В Сочи завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, фигурантом которого стал сотрудник адвокатской палаты Краснодарского края.

Инцидент произошел вечером 11 февраля, когда обвиняемый выпивал в гостях на улице Веселой. Выйдя на улицу, он услышал, что соседи сделали замечание шумной компании, из-за чего разгорелся скандал.

Тогда выпивший гость избил соседа руками и ногами, а после ударил бутылкой по голове. Когда оппонент упал, он продолжил бить его ногами по лицу.

В итоге у пострадавшего диагностировали множественные травмы, в том числе и головы. Эксперты оценили нанесенный ущерб здоровью как средней тяжести.

- Следствие собрало достаточно доказательств, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, - сообщили в СУ СК Краснодарского края.

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