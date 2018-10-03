Сочинские пограничники оштрафовали немецкую авиакомпанию на 700 тысяч рублей за пилота без документов

3 Окт. 13:53 2018-10-03T13:53:28+03:00

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Немецкая авиакомпания «Aerowest GmbH» заплатит700 тысяч рублей в российскую казну. Штраф на перевозчика наложили сочинские пограничники.

Частный рейс с несколькими пассажирами на борту прибыл в аэропорт Адлер в сентябре из кипрского города Ларнака. Выяснилось, что у второго пилота и бортпроводника не было российских виз, за что перевозчика привлекли к административной ответсвенности.

- Выяснилось, что владелец авиакомпании, будучи осведомленным о последствиях, которые могут возникнуть в результате несоблюдения норм международного законодательства в сфере международных перевозок, допустил факт административного правонарушения, - сообщают в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.