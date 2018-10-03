Два жителя Туапсинского района 13 лет получали пенсию инвалидов по липовым справкам
Следователи краевого управления ФСБ завершили расследование уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере при получении социальных выплат. Фигурантами стали два жителя Туапсинского района в возрасте 50 и 55 лет.
Выяснилось, что они с 2005 года получали пенсии по инвалидности на основании подложных документов о наличии у них психических заболеваний.
- В период с ноября 2005 года по 30 июня 2018 года ущерб бюджету составил свыше 3,3 млн рублей. Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры, которая утвердила обвинительное заключение.
Уголовные дела уже переданы в Туапсинский районный суд, где их рассмотрят по существу.