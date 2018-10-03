Два жителя Туапсинского района 13 лет получали пенсию инвалидов по липовым справкам

3 Окт. 14:00 2018-10-03T14:00:11+03:00

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы

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Следователи краевого управления ФСБ завершили расследование уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере при получении социальных выплат. Фигурантами стали два жителя Туапсинского района в возрасте 50 и 55 лет.

Выяснилось, что они с 2005 года получали пенсии по инвалидности на основании подложных документов о наличии у них психических заболеваний.

- В период с ноября 2005 года по 30 июня 2018 года ущерб бюджету составил свыше 3,3 млн рублей. Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры, которая утвердила обвинительное заключение.

Уголовные дела уже переданы в Туапсинский районный суд, где их рассмотрят по существу.