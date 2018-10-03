В Сочи москвич случайно отправил шестилетнего сына в одиночное путешествие на «Ласточке»
Курьезный инцидент произошел в Сочи. Турист из Москвы с шестилетним сыном сел в электропоезд «Ласточка», а затем решил выйти на несколько минут. Мужчина замешкался на перроне и уже не смог попасть в вагон – двери оказались заблокированными, а поезд тронулся.
Тогда он сразу обратился в полицию и рассказал, что его сын уехал один.
- Правоохранители связались по радиосвязи с нарядом сопровождения и объяснили ситуацию. Полицейские в вагоне электропоезда отыскали шестилетнего мальчика и сопроводили до станции Сочи, где передали его в руки сотрудников по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, - сообщили в пресс-службе сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
Отец отправился в Сочи следующим рейсом, где сотрудники полиции передали ему сына-путешественника.
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