В Адыгее из окна поликлиники выпал двухлетний ребенок

3 Окт. 15:33 2018-10-03T15:47:48+03:00

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Несчастный случай произошел сегодня, 3 октября, в детской поликлинике поселка Яблоновский в Адыгее. 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа.

- Она взобралась на скамейку, потом там у подоконника стоит пеленальный столик, по нему - выше, - рассказывают "КП" - Кубань" очевидец происшествия, - и вывалилась. Поднялась суета, но подобраться к малышке сразу было невозможно, внизу закрыты все пожарные выходы.

Как известно, девочку срочно госпитализировали в Краснодар. Она жива, сейчас врачи уточняют, насколько серьезны ее травмы.

Очевидцы трагедии уверяют, что по поводу открытых окон они не раз обращались к руководству больницы - все-таки ее пациенты - неразумные дети. Но меры не приняты по сей день.

Мама Эвелины (так зовут девочку) не отходит от ее палаты и не снимает вины с себя в том, что произошло.

- Пока я не буду знать, что с моей девочкой все в порядке, никуда не уйду, - говорит она "КП" - Кубань".