2018-10-03T16:06:45+03:00
Общество

Знаменитый винодельческий поселок Абрау-Дюрсо в восьмой раз примет гостей Всероссийского Саммита виноделов

Он состоится 6 октября
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: Центр винного туризма Абрау-ДюрсоФото: Центр винного туризма Абрау-Дюрсо
Изменить размер текста:

6 октября 2018 года знаменитый винодельческий поселок Абрау-Дюрсо в восьмой раз примет гостей Всероссийского Саммита виноделов. Организаторами мероприятия выступают НО «Союз виноградарей и виноделов России» (СВВР), Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Администрации Краснодарского края.

На Саммит приглашены Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства РФ, Вениамин Кондратьев — губернатор Краснодарского края, а также другие представители законодательной и исполнительной власти.

Изменения в отраслевом законодательстве, государственная программа поддержки отрасли, способы повышения конкурентоспособности российской винодельческой продукции, восстановление научного потенциала отрасли и реформа отраслевого технического регулирования, развитие эногастрономического туризма в рамках проекта «Винные дороги России» — эти основные вопросы станут и ключевыми темами Саммита.

По традиции на Саммите пройдет самая масштабная в стране выставка-презентация российской винодельческой продукции.

На Саммите будут объявлены лучшие российские вина 2018 года по результатам дегустационного конкурса «Кубок СВВР — 2018». В этом году участников ждет ряд принципиальных нововведений. К участию в конкурсе допускаются образцы, произведенные из винограда, выращенного на территории России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»