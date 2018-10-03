3 Окт. 15:55 2018-10-03T16:06:45+03:00

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6 октября 2018 года знаменитый винодельческий поселок Абрау-Дюрсо в восьмой раз примет гостей Всероссийского Саммита виноделов. Организаторами мероприятия выступают НО «Союз виноградарей и виноделов России» (СВВР), Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Администрации Краснодарского края.

На Саммит приглашены Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства РФ, Вениамин Кондратьев — губернатор Краснодарского края, а также другие представители законодательной и исполнительной власти.

Изменения в отраслевом законодательстве, государственная программа поддержки отрасли, способы повышения конкурентоспособности российской винодельческой продукции, восстановление научного потенциала отрасли и реформа отраслевого технического регулирования, развитие эногастрономического туризма в рамках проекта «Винные дороги России» — эти основные вопросы станут и ключевыми темами Саммита.

По традиции на Саммите пройдет самая масштабная в стране выставка-презентация российской винодельческой продукции.

На Саммите будут объявлены лучшие российские вина 2018 года по результатам дегустационного конкурса «Кубок СВВР — 2018». В этом году участников ждет ряд принципиальных нововведений. К участию в конкурсе допускаются образцы, произведенные из винограда, выращенного на территории России.