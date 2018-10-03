В Краснодаре застройщик АСК завершает строительство ЖК «Мечта»

3 Окт. 16:00 2018-10-03T16:01:57+03:00

В связи с выходом проекта на финальную стадию с 1 октября группа компаний АСК установила на часть квартир комплекса специальные цены

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Застройщик АСК в декабре 2018 года сдаст в Краснодаре в эксплуатацию жилой комплекс «Мечта». Строительство 25-этажного дома идет на улице Героя Яцкова в Восточно-Кругликовском микрорайоне, сейчас работы вступили в завершающую фазу.

Всего в ЖК «Мечта» насчитывается 695 квартир общей площадью 27,8 тыс. кв. метров, на сегодня в продаже осталось менее 30% из них. В связи с выходом проекта на финальную стадию с 1 октября группа компаний АСК установила на часть квартир комплекса специальные цены.

«Акция позволит приобрести некоторые квартиры в доме с существенной скидкой. Цена квадратного метра однокомнатной квартиры площадью 37 кв. метров в течение октября составит 44 тыс. рублей, это на 8 тыс. рублей меньше, чем зафиксировано в прайсе и установлено на другие типы квартир в этом доме», - сообщили в службе маркетинга АСК, отметив, что прямая выгода для покупателя составит не менее 280 тыс. рублей.

"ЖК "Мечта" группы компаний АСК"

В отделе маркетинга подчеркнули, что в жилом комплексе «Мечта» спроектированы квартиры с современными планировками, оптимально отвечающие запросам покупателей. В проекте представлены компактные студии площадью 28 кв. метров. Таким квартирам отдают предпочтение молодые люди, которые приобретают свое первое жилье и хотят жить в развитом и современном районе города. Большая часть квартир в ЖК «Мечта» - классические однокомнатные площадью 35-37 кв. метров.

«Также в доме есть компактные двухкомнатные квартиры площадью 58-60 кв. метров, которые позволяют разместиться семье с 1-м или 2-мя детьми и при этом не переплачивать за большие площади традиционных двухкомнатных квартир», - отметили в отделе маркетинга.

Квартиры в ЖК «Мечта» можно приобрести не только с базовой отделкой, но и с базовой улучшенной отделкой. Есть вариант отделки «под ключ» и ремонта с установкой мебели.

В компании отметили, что от жилого комплекса до улицы Северной на автомобиле можно добраться за 15-20 минут, путь на машине до улицы Восточно-Кругликовской займет 2-6 минут. Остановка общественного транспорта находится в четырех минутах ходьбы от дома.

На территории самого района есть вся необходимая инфраструктура. В 30 метрах от дома расположена новая школа, которую открыли 1 сентября 2018 года, в радиусе 1 км есть два муниципальных детсада, две поликлиники и супермаркеты.

«Близость уникальных и востребованных социально-бытовых, спортивных и образовательных учреждений делает жилой комплекс «Мечта» идеальным вариантом для молодых семейных пар с детьми», - сказали в АСК.

Как ранее сообщала генеральный директор компании Инна Шестаченко, помимо ЖК «Мечта» ГК АСК до конца 2018 года планирует сдать в эксплуатацию в Краснодаре первый и четвертый литеры ЖК «Спортивный парк», четвертый литер ЖК «Премьера», третий и пятый литеры ЖК «Марсель», второй литер ЖК «Мелодия». Кроме того, в Анапе компания введет два литера ЖК «Адмирал».