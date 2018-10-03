2018-10-03T16:40:33+03:00
Туризм

Из Краснодара открылся новый рейс в Ереван, а из Сочи в Баку

Выполнять перевозки будут компании «Азимут» и «Уральские авиалинии»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: АК "Азимут"Фото: АК "Азимут"
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Два новых рейса в Закавказье открываются осенью из аэропортов Сочи и Краснодара.

С 6 октября из краевого центра авиакомпания «Азимут» будет перевозить пассажиров в Ереван и обратно на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Краснодара - в 17:30, прибытие в Ереван - в 18:50. Обратно вылет из Еревана - в 19:35, прибытие в Краснодар - в 21:00.

Стоимость авиабилетов – от 10 672 рублей в обе стороны.

А с 3 ноября «Уральские авиалинии» открывают рейс из Сочи в Баку на самолетах Airbus А320. Полеты будут выполняться по субботам.Вылет из Сочи в 18:30, прилет в Баку в 21:20. Вылет из Баку в 22:20, прилет в Сочи в 23:15 Минимальный тариф от 8 154 рублей в одну сторону.

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