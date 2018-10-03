В Сочи введен режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения

3 Окт. 17:01 2018-10-03T17:01:47+03:00

Непогоду ждут на курорте в течение двух суток с вечера 3 октября

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Сочи в ближайшие дни может оказаться под ударом стихии. Синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, ливни с грозами и град с вечера 3 октября. Экстренное предупреждение будет действовать в течение суток 4 октября и в первой половине дня 5 октября.

- На реках ожидается резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне, - сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Все городские службы курорта уже переведены в режим повышенной готовности, а местным жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, следует позаботиться и о личном транспорте. Автомобили в эти дни лучше не оставлять под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.