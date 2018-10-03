На Кубани озимые посеяли более чем на половине площадей

3 Окт. 20:14 2018-10-03T20:14:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Кубанские аграрии продолжают работу в полях. На сегодняшний день идет сев озимых. По данным краевого министерства сельского хозяйства уже засеяно 54% площадей ячменя и пшеницы. В полях работает почти три тысячи единиц техники.

В то же время продолжается уборка пропашно-технических культур. Сахарная свекла убрана на 71%, валовый сбор составил 4,9 млн тонн.

- Соя убрана с площади 185,8 тыс. га или 89%. Ее урожай превышает 258 тыс. тонн. Зерновая кукуруза собрали на почти 500 тыс. га, это 85% от общей территории. Валовый сбор – более 1,3 млн тонн. Подсолнечник убран с площади 409,3 тыс. га – это 98%. Урожай культуры – 846 тыс. тонн, - уточнили в министерстве.