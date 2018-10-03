В Юбилейном микрорайоне затопило улицу из-за прорыва водопровода
Вечером 3 октября в Краснодаре на улице Бульварное кольцо около лицея № 90 прорвало водопровод. Холодная вода рекой хлынула по улице.
На месте уже работают специалисты водоканала. Прибыла вся необходимая техника, рабочие готовят котлован. Как сообщают очевидцы, работам мешали припаркованные в районе аварии автомобили.
– Работы осложнены особенностями почвы данного микрорайона с высоким содержанием песка и вероятностью обрушений песчаных стенок траншеи, – сообщает пресс-служба городской администрации.
Последствия аварии планируют устранить в течение трех часов.
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