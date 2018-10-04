В центре Сочи неизвестные вырубили 44 дерева

4 Окт. 08:31 2018-10-04T08:31:19+03:00

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ЧП произошло в самом центре курортного города Сочи на улице Москвина. В местном сквере, ведущего от морского порта к собору Архангела Михаила, недосчитались 44 деревьев. Кто совершил преступление пока неизвестно, но ущерб насчитывается 4 миллионами. Неизвестных, которые пошли на наглое преступление сейчас ищет полиция. Правоохранители возбудили уголовное дело.

- Произошло это в августе. Под корень были вырубдены высоченные колхидские инжиры, древовидные кустарники лещины и другие деревья. Предварительная проверка пока не выявила преступников. Но разрешений на порубку насаждений не выдавалось, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Это преступление, как сообщают правоохранители карается по статье УК "Вырубка зеленых насаждений в особо крупном размере". Максимальное наказание за это - семь лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.