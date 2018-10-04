В Мостовском районе казак вывел из-за леса заблудившегося грибника

4 Окт. 09:24 2018-10-04T09:25:24+03:00

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В Мостовском районе казак вывел заблудившегося грибника из Армавира. Сообщение о пропаже человека поступило правоохранителям, 1 октября. К полицейским обратились грибники, которые вместе уходили в лес с пропавшим мужчиной.

- На тот момент было известно, что все они приехали из Армавира, - поясняют "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Вместе они шли по лесным тропам, как обнаружили, что одного из них нет. На голос друзей он не откликался.

Правоохранители выехали на место, позже к поискам мужчины подключились казака-дружинники. В лес отправился атаман Губского хуторского казачьего общества сотник Алексей Прудниченков.

Именно он через несколько часов нашел грибника и вывел его из леса.

- Мужчине оказали медпомощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Кубанского казачьего войска.