За пять месяцев границу с Абхазией пересекли более 1 млн автомобилей
За пять месяцев нынешнего года границу с Абхазией пересекли более 1 млн автомобилей. Пограничники говорят, что этот показатель превысил рекордные цифры прошлого года на 5 процентов.
- За всю историю существования пограничного поста «Адлер» на въезд в Российскую Федерацию и выезд из страны фиксируется такое количество автомобилей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Пассажиров, путешествующих на курорты ближнего зарубежья, больше не стало. Те же 5,7 млн человек, что и в предыдущие годы.
Кроме того, пограничники в этом году задержали троих человек по чужим и поддельним паспортам. А вот нарушителей режима пересечения государственной границы стало меньше, говорят пограничники, всего 1 тычяча человек. Многие, отправляясь в путь, забыли поменять паспорт или сделать соответствующие отметки.
Сейчас нагрузка у погранирчников поста "Адлер", по их словам, средняя - 30 тысяч человек в сутки. Но наплыва здесь ждут в так называемый "цитрусовый сезон".