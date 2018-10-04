За пять месяцев границу с Абхазией пересекли более 1 млн автомобилей

4 Окт. 10:22 2018-10-04T10:23:14+03:00

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За пять месяцев нынешнего года границу с Абхазией пересекли более 1 млн автомобилей. Пограничники говорят, что этот показатель превысил рекордные цифры прошлого года на 5 процентов.

- За всю историю существования пограничного поста «Адлер» на въезд в Российскую Федерацию и выезд из страны фиксируется такое количество автомобилей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пассажиров, путешествующих на курорты ближнего зарубежья, больше не стало. Те же 5,7 млн человек, что и в предыдущие годы.

Кроме того, пограничники в этом году задержали троих человек по чужим и поддельним паспортам. А вот нарушителей режима пересечения государственной границы стало меньше, говорят пограничники, всего 1 тычяча человек. Многие, отправляясь в путь, забыли поменять паспорт или сделать соответствующие отметки.

Сейчас нагрузка у погранирчников поста "Адлер", по их словам, средняя - 30 тысяч человек в сутки. Но наплыва здесь ждут в так называемый "цитрусовый сезон".