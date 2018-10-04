2018-10-04T10:50:06+03:00
Общество

Пограничники задержали браконьера в Азовском море

Он наловил рыбы на 80 тысяч рублей
Евгения ОСТРАЯ
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Ущерб насчитали на 80 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краюУщерб насчитали на 80 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
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Пограничники задержали жителя Приморско-Ахтарского района за незаконной ловлей рыбы. Ущерб, который он нанес фауне Азовского моря, исчисляется десятками тысяч рублей.

- Вопреки запретам вылавливать судака и пиленгаса до конца года 36 летний рыбак вышел в море ночью и забросил сеть, - сообщают в ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сейчас браконьеру вменяют нарушение административного Кодекса. Но привоохранители рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

Напоминаем, что в Черном и Азовском морях действует ограничение на любительское рыболовство. В частности, оно касается общего веса выловленной рыбы. Так, рыбак может поймать за сутки не более пяти килограммов. В случае, если добытая особь превышает установленный лимит, то это также будет являться суточной нормой добычи. Это правило не распространяется на вылов запрещенных видов, в том числе занесенных в Красную книгу РФ. В случае их добычи, вне зависимости от состояния особи, ее необходимо выпустить в естественную среду обитания.

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