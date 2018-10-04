В Сочи мужчину посадили на два года за «минирование» московского банка

4 Окт. 11:02 2018-10-04T11:02:53+03:00

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Жителя Челябинска осудили в Сочи за заведомо ложное сообщение о минировании банка. Это произошло 29 июля. 55-летний турист отдыхал в санатории в поселке Лоо Лазаревского района.

Недовольный обслуживанием, он решил похулиганить и по телефону сказал сотруднику московского банка, что одно из отделений в столице заминировано.

- Он объяснял это тем, что с ним плохо обошлись, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - И решил создать панику, чтобы отомстить.

Следствие нашло достаточно доказательств его вины, а суд вынес обвинительный приговор.

"Шалуну" назначено наказание - 2 года колонии поселения.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в прошлом, 2017 году, несколько торговых центров и учебных заведений по всему Краснодарскому краю объявляли о террористической угрозы из-за звонком злоумышленников.