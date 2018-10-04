В Сочи мужчину посадили на два года за «минирование» московского банка
Жителя Челябинска осудили в Сочи за заведомо ложное сообщение о минировании банка. Это произошло 29 июля. 55-летний турист отдыхал в санатории в поселке Лоо Лазаревского района.
Недовольный обслуживанием, он решил похулиганить и по телефону сказал сотруднику московского банка, что одно из отделений в столице заминировано.
- Он объяснял это тем, что с ним плохо обошлись, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - И решил создать панику, чтобы отомстить.
Следствие нашло достаточно доказательств его вины, а суд вынес обвинительный приговор.
"Шалуну" назначено наказание - 2 года колонии поселения.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Напомним, в прошлом, 2017 году, несколько торговых центров и учебных заведений по всему Краснодарскому краю объявляли о террористической угрозы из-за звонком злоумышленников.