В Краснодаре в машине на парковке нашли тело мужчины

4 Окт. 11:13 2018-10-04T11:13:02+03:00

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Тело мужчины обнаружили прохожие на парковке улицы Тургенева в Краснодаре. Они заволновались, когда увидели, что человек сидит неподвижно уже несколько часов в одной позе. На призывы людей он тоже не реагировал. Авто было закрыто.

- Труп 35-летнего горожанина обнаружили на заднем сиденье, он находился там уже не меньше 2 дней, - прокомметировали "КП" - Кубань" в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас причина смерти молодого мужчины выясняют следователи. Предположительно, он погиб от сердечного приступа.

Напомним, в Ленинградской области нашли пропавшую без вести 12-летнюю Валерию Яргину. Она ушла из дома по улице Джигитской в школу и с тех пор не выходила на связь. Родители школьницы уточнили, что и раньше такие случаи бывали, однако Лера всегда возвращалась обратно к родным. Позже стало известно, что она может быть причастна к тяжкому приступлению - убийству человека.