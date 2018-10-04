2018-10-04T11:13:02+03:00
Общество

В Краснодаре в машине на парковке нашли тело мужчины

Погибшего обнаружили вечером 3 октября на улице Тургенева
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Тело мужчины обнаружили прохожие на парковке улицы Тургенева в Краснодаре. Они заволновались, когда увидели, что человек сидит неподвижно уже несколько часов в одной позе. На призывы людей он тоже не реагировал. Авто было закрыто.

- Труп 35-летнего горожанина обнаружили на заднем сиденье, он находился там уже не меньше 2 дней, - прокомметировали "КП" - Кубань" в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас причина смерти молодого мужчины выясняют следователи. Предположительно, он погиб от сердечного приступа.

Напомним, в Ленинградской области нашли пропавшую без вести 12-летнюю Валерию Яргину. Она ушла из дома по улице Джигитской в школу и с тех пор не выходила на связь. Родители школьницы уточнили, что и раньше такие случаи бывали, однако Лера всегда возвращалась обратно к родным. Позже стало известно, что она может быть причастна к тяжкому приступлению - убийству человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»