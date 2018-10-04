2018-10-04T11:34:17+03:00
Происшествия

В Туапсе мужчина забил камнем приятеля из-за оскорбления женщины

Преступление произошло 2 октября в поселке Шепси
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Туапсе мужчина забил камнем приятеля из-за оскорбления женщины. Конфликт произошел между знакомыми на берегу реки, где они жили в палатках, в состоянии алкогольного опьянения.

- По версии следствия, 29-летний и 45-летний мужчины, а также их знакомый с супругой из Тверской области приехали в Туапсе на заработки, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ссора произошла утром, 2 октября, когда ночной хмель еще не испарился. В этот момент один из жителей палаточного лагеря - 45-летний мужчина оскорбил единственную женщину в их компании. 29-летний парень посчитал это неприемлемым, схватил камень и несколько раз ударил его по голове. Мужчина скончался на месте.

Убийца сам позвонил в полицию и рассказал о том, что совершил преступление. Сейчас он находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело. Расследование преступления продолжается.

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