В Краснодаре до конца года модернизируют 1,2 км главного канализационного коллектора

4 Окт. 12:31 2018-10-04T17:13:44+03:00

«Краснодар Водоканал» начал работы на коллекторе «Головатовский», который принимает и отводит 30% всех городских стоков

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В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступил к модернизации участка главного канализационного коллектора (ГФК) «Головатовский» диаметром 1000 мм, проходящего от ул. 2-я Линия до ул. Калинина,102. Специалисты водоканала выполнят работы методом санации «труба в трубе», позволяющим реконструировать участок сетей без сплошного разрытия, так называемым «бестраншейным» способом восстановления трубопровода.

Данный метод заключается в протягивании внутри существующего трубопровода непрерывной трубы меньшего диаметра. При этом, не нужно разрушать коллекторы и расширять канализационные колодцы, а проводить реконструкцию участков большой протяжённости можно непрерывно.

В ходе рабочей поездки 3 октября глава Краснодара Евгений Первышов посетил участки проведения работ.

«Канализационные сети в центральной части Краснодара сильно изношены, многие участки требуют замены или модернизации. Это относится и к «Головатовскому» коллектору, который работает далеко не на полную мощность. Решение о его капитальном обновлении - правильное и своевременное, это ещё один важный этап реализации инвестиционной программы «Краснодар Водоканала». Выбор современных и долговечных материалов, а также технологии, которая позволит в короткие сроки восстановить существенную часть городской системы канализации - показатель эффективности этой программы», - сказал Евгений Первышов.

Фото: пресс-служба ООО «Краснодар Водоканал»

Выездное совещание прошло на территории студгородка Кубанского государственного аграрного университета, где проложена часть коллектора. Специалисты «Краснодар Водоканала» приступили к начальному этапу работ - прочистке трубопровода.

О ходе и технологии проведения работ главе столицы Кубани рассказал генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. В совещании также принял участие директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Дмитрий Павлюченко отметил, что «Головатовский» коллектор принимает и отводит 30% всех городских стоков. Его номинальная пропускная способность – 300 кубометров в час. В настоящее время он не работает должным образом из-за засоров и обрушения сводов железобетонных труб на отдельных участках. Их локальный ремонт нецелесообразен.

Евгений Первышов и Дмитрий Павлюченко осмотрели участок работ, где установлена специальная техника горизонтально-направленного бурения. Здесь готовят площадку для дальнейшего заглубления в коллектор, чтобы начать пропуск и монтаж новой трубы по существующему коридору.

Всего методом санации «труба в трубе» предстоит пройти 1285 метров – после прочистки внутри старых разрушенных железобетонных протянут полиэтиленовые трубы нового поколения - резьбовые модули, со сроком службы не менее 50 лет, устойчивые к коррозии и экологичные. После завершения работ пропускная способность канализационной сети существенно улучшится.

«Санация «бестраншейным» способом – оптимальный метод восстановления изношенных коллекторов в городских условиях. По стоимости он значительно дешевле укладки новых труб и позволяет провести работы гораздо быстрее. Полностью модернизацию данного участка коллектора мы планируем завершить к концу года», – отметил Дмитрий Павлюченко.

Проект по модернизации главного канализационного коллектора реализуется в рамках инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»). Кроме того, в настоящий момент в Краснодаре ведётся реконструкция самого крупного в столице Кубани комплекса очистных сооружений канализации №2 (ОСК-2) в районе ст. Елизаветинской.