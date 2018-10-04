Станислав Крицюк и Виктор Классон приняли участие в автограф-сессии в «Эльдорадо»

4 Окт. 13:35 2018-10-04T13:35:30+03:00

Звезды не скучали – каждому посетителю было уделено должное внимание и поставлен автограф, нашлось время и для совместных фотографий

Вечером 2 октября в магазине «Эльдорадо» в ТК «Центр Города» около 500 человек получили автографы любимых футболистов

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«Футбольный клуб «Краснодар» является гордостью нашего города, а игроки примером целеустремленности и мужественности. Вместе с брендом MEIZU мы пригласили болельщиков на встречу с лидерами команды и постарались для них организовать настоящий праздник», отметил директор дивизиона «Южный» компании «Эльдорадо» Дмитрий Филиппов.

В день мероприятия на протяжении двух часов гости были окружены вниманием задорного ведущего, предлагающего ответить на самые каверзные вопросы о ФК «Краснодар», «Эльдорадо» и MEIZU, чтобы получить за это памятные призы. Звезды также не скучали – каждому посетителю было уделено должное внимание и поставлен автограф, нашлось время и для совместных фотографий.

Одним, словом, все остались довольны, а по домам расходились с улыбками и подарками! Но праздник на этом не заканчивается. «Эльдорадо» и MEIZU продолжают розыгрыш. Два главных приза - смартфоны MEIZU M5s еще не обрели своих победителей!

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо выложить фото с мероприятия и выложить его в Instagram с хэштегом #EldoMeizu. Победители будут выбраны случайным образом 10 октября, результаты конкурса будут объявлены в официальной группе MEIZU во «ВКонтакте»: https://vk.com/meizu - там же уже доступны и отчётные снимки с автограф-сессии от профессиональных фотографов.

Напомним, что компания MEIZU с 2016 года является партнером футбольного клуба «Краснодар».