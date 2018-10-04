2018-10-04T13:59:02+03:00
Происшествия

В Успенском районе в ДТП с грузовиком погибли двое мужчин и пострадал ребенок

Предположительно, легковушка выехала на встречку
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Фото: instagram.com/chp_krdФото: instagram.com/chp_krd
Изменить размер текста:

Авария произошла сегодня ночью, 4 октября, на 186-м километре трассы «Кавказ». В легковой машине марки Ford Fiesta находились четыре пассажира, один из которых - маленький ребенок.

Известно, что легковушка ехала в сторону Ставропольского края. И совершая маневр, выехала на полосу встречного движения, лоб в лоб угодив в грузовик Scania. Такая ошибка дорого стоила его пассажирам.

- На месте погибли два пассажира Ford Fiesta, еще один мужчина и ребенок госпитализированы, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 42-летний водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Краснодаре на парковке нашли в машине тело 35-летнего мужчины. Предположительно, смерть наступила два дня назад от сердечного приступа. Его личность установили, он житель Краснодара.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
C 15 октября по улице Тургенева в Краснодаре пустят троллейбусы
За украденные 500 миллионов житель Краснодара получил 4 года колонии
В Краснодаре пройдет краевой шахматный турнир
АСК построит в Краснодаре ЖК «Ясный» за счет проектного финансирования
От Анапы до Джубги ожидаются волны до 1,5 метров
В Абинском районе мужчина выращивал коноплю у себя во дворе
В Кропоткине женщина на кроссовере сбила переходившего дорогу мужчину
В Краснодаре перекресток Тургенева и Северной закроют до 15 октября
ВТБ предоставит 750 млн рублей АО «Слотекс»
За неуплату налогов кубанец может остаться без телевизора
В Анапе местного жителя обвиняют в убийстве пенсионерки
Психически нездоровый краснодарец зарубил отца топором
В Краснодаре группа омоновцев напугала жителей улицы Новороссийской
Мэрия Сочи: Школьник наступил на крышку люка и упал
Детские площадки Мостовского района приведены в надлежащее состояние
В Краснодарском крае в отношении двух рыбаков возбуждены дела за незаконную ловлю рыбы
В хуторе Ленина на месте старой школы построят образовательный комплекс
В Сочи за нарушение порядка пребывания в России оштрафовали гражданина Сербии
Краснодарская полиция задержала подозреваемых в ограблении пенсионерок
В Новопокровском районе три депутата скрыли сведения о своих домах
В Сочи при строительстве лифта в санатории подрядчик похитил более 1,5 миллиона рублей
В Краснодаре из-за аварии без света остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре потушили загоревшийся склад около школы №22
Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы получат имена выдающихся личностей
На поддержку сельхозкооперативов Кубани будет направлено более миллиарда рублей
В этом году жители Юга и Северного Кавказа 600 млн раз расплатились банковскими картами
В Сочи Парке появятся лабиринты страха
В Краснодаре с 12 по 15 октября ограничат движение по улице 1-го Мая
Объекты недвижимости можно оформить по «дачной амнистии»