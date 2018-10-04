В Успенском районе в ДТП с грузовиком погибли двое мужчин и пострадал ребенок

4 Окт. 13:59 2018-10-04T13:59:02+03:00

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Авария произошла сегодня ночью, 4 октября, на 186-м километре трассы «Кавказ». В легковой машине марки Ford Fiesta находились четыре пассажира, один из которых - маленький ребенок.

Известно, что легковушка ехала в сторону Ставропольского края. И совершая маневр, выехала на полосу встречного движения, лоб в лоб угодив в грузовик Scania. Такая ошибка дорого стоила его пассажирам.

- На месте погибли два пассажира Ford Fiesta, еще один мужчина и ребенок госпитализированы, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 42-летний водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Краснодаре на парковке нашли в машине тело 35-летнего мужчины. Предположительно, смерть наступила два дня назад от сердечного приступа. Его личность установили, он житель Краснодара.