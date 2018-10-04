В Краснодаре из-за матча «Краснодар»-«Севилья» продлят работу общественного транспорта

4 Окт. 14:21 2018-10-04T14:21:26+03:00

Курсировать автобусы и трамваи будут до часа ночи

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Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар»-«Севилья» начнется в 22:00 в Краснодаре. Чтобы болельщики после игры смогли добраться домой, в городе продлят работу общественного транспорта до часа ночи.

- А чтобы болельщики смогли и доехать к стадиону, весь общественный транспорт в сторону стадиона ФК «Краснодар» будет ходить с минимальными интервалами, - сказал замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов. - Работа трамваев и автобусов будет продлена до часа ночи, чтобы развести в разные микрорайоны города болельщиков после игры.

Возле стадиона проходит семь маршрутов автобуса, недалеко есть и трамвайная линия.

Какие трамваи идут рядом со стадионом:

№ 2 «ул. Индустриальная — ул. Декабристов»; № 3 «Западное депо — ул. Декабристов»; № 20 «Хладокомбинат — ул. Декабристов».

Автобусы: № 45 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» - мкр «Губернский»;

№ 46 «ЦКР- пос.Плодородный»;

№ 47 «Ул. им. Шевченко — мкр «Губернский»;

№ 48 «Ул. им. Комарова В.М. - ул. Гидростроителей»;

№ 58 «КМР — пос. Берёзовый»;

№ 78 «КМР —ул. Западный обход)

№ 101А «ТРЦ «Семь звёзд» — хутор Октябрьский».