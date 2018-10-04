В Краснодаре из-за матча «Краснодар»-«Севилья» продлят работу общественного транспорта
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар»-«Севилья» начнется в 22:00 в Краснодаре. Чтобы болельщики после игры смогли добраться домой, в городе продлят работу общественного транспорта до часа ночи.
- А чтобы болельщики смогли и доехать к стадиону, весь общественный транспорт в сторону стадиона ФК «Краснодар» будет ходить с минимальными интервалами, - сказал замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов. - Работа трамваев и автобусов будет продлена до часа ночи, чтобы развести в разные микрорайоны города болельщиков после игры.
Возле стадиона проходит семь маршрутов автобуса, недалеко есть и трамвайная линия.
Какие трамваи идут рядом со стадионом:
№ 2 «ул. Индустриальная — ул. Декабристов»; № 3 «Западное депо — ул. Декабристов»; № 20 «Хладокомбинат — ул. Декабристов».
Автобусы: № 45 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» - мкр «Губернский»;
№ 46 «ЦКР- пос.Плодородный»;
№ 47 «Ул. им. Шевченко — мкр «Губернский»;
№ 48 «Ул. им. Комарова В.М. - ул. Гидростроителей»;
№ 58 «КМР — пос. Берёзовый»;
№ 78 «КМР —ул. Западный обход)
№ 101А «ТРЦ «Семь звёзд» — хутор Октябрьский».