В Краснодаре запретили по субботам останавливаться на улице Одесской

4 Окт. 15:13 2018-10-04T15:13:30+03:00

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Ярмарки выходного дня возвращаются в Краснодар с 13 октября. Одна из низ находится на улице Одесской. И чтобы тем, кто здесь разворачивает палатки, не доставляли неудобства автомобили, остановку и стоянку транспорта по субботам вообще запретят.

- Каждую субботу с трех ночи до 16:00 часов по улице Одесской дорожное движение будет организовано по временной схеме. Это связано с подготовкой и проведением ярмарки выходного дня, - пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - Остановка и стоянка автомобилей по обеим сторонам ул. Одесской на участке от Коммунаров до дома № 45 А по Одесской будет запрещена.