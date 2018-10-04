2018-10-04T15:31:13+03:00
Общество

В Краснодаре открылась «Кубанская ярмарка»

Более 800 производителей представили свою продукцию
Варвара ДЫМ
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Ярмарка заработала в КраснодареЯрмарка заработала в КраснодареФото: Артем ФИЛАТОВ
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В Краснодаре открылась «Кубанская ярмарка». Более 800 сельхозтоваропроизводителей представили на ней свою продукцию. Все – выращено на Кубани! Тут тебе и мясо, и молочка, и кондитерские изделия, и рыба и даже деликатесы – устрицы, улитки, мидии.

– Быть житницей России ко многому обязывает – получать рекордный урожай зерновых, собирать половину всех яблок в стране и треть овощей. На плечах каждого кубанца ответственность за то, что край должен накормить всю страну, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, открывая ярмарку. - Всего в крае в этом году субсидии на развитие КФХ составили 1, 3 млрд рублей.

«Кубанская ярмарка» открылась 4 октября и будет работать до 7 числа. Разбита она на 12 торговых павильонов. В рамках ярмарки гостей будут развлекать и творческие коллективы Кубани.

Кубанская ярмарка в Краснодаре 2018: как добраться, график работы

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