2018-10-04T16:10:22+03:00
Общество

В Краснодаре из-за аварии в канализационной сети остановились трамваи

Проезд закрыли в 15.00
Евгения ОСТРАЯ
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В Краснодаре сегодня, 4 октября, из-за аварии в канализационной сети остановились трамваи.

Ограничение движения произошло в 15.00.

- Трамваи маршрутов № 2, 5, 8 и 15 будут следовать до оборотного кольца «Улица 40-летия Победы» на Колхозной, - сообщается в группе КТТУ в соцсетях.

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщил, что сегодня, 4 октября, власти кубанской столицы решили продлить график движения общественного транспорта до часу ночи. Связано это с матчем между футбольными клубами "Краснодар" и "Севилья". Это сделано для того, чтобы болельщики городской команды смогли добраться домой. Кроме этого, к моменту начала игры транспорт будет ходить с меньшими интервалами. Чтобы все желающие добрались к стадиону вовремя.

Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги Европы начнется в 22:00.

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