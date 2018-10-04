4 Окт. 18:03 2018-10-04T18:03:48+03:00

Ночью 5,6 и 7 октября температура воздуха опустится до 0 и ниже

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На Кубани прогнозируют заморозки ночью 5, 6 и 7 октября. В МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о возможной гибели сельскохозяйственных культур. Метеорологи, правда, говорят о том, что с октября по ноябрь холодных температур днем не ожидается

Напомним, росгидромет дал долгосрочный прогноз на предстоящие осенние месяцы — в Краснодарском крае она будет теплой.

- В октябре-ноябре у нас даже будут немного превышены среднесуточные температурные значения, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик Андрей Бондарь.

По его словам, тем не менее есть одно «но». Дни становятся короче, а ночи длиннее. Воздух, прогретый щедрым кубанским солнцем до +25 градусов, за ночь остывает до предельных температур. И среднесуточное ее значение — главный ориентир коммунальщиков в период подготовки к отопительному сезону — не позволяет начать подогревать заметно подостывшие квартиры.