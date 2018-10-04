В Краснодарском крае к тюремному сроку приговорили мужчину, примкнувшего к террористам
Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю завершили расследование уголовного преступления. Житель Кубани собирался вступить в террористическую организацию «Исламское государство», запрещенную в РФ.
- Черноморов собирался выехать в Сирийскую Арабскую Республику и вступить в ряды террористов, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.
Преступление посчитали доказанным по статье 205.5 УК РФ и приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 140 тысяч.
Кроме того, силовики установили вину его сотоварища Мустафаева, который не рассказал спецслужбам о намерении Черноморова.
Его действия квалифицируются по ст. 205.6 УК РФ – «несообщение о преступлении».
Успенский районный суд Краснодарского края, посчитал собранные доказательства следователей УФСБ достаточными и признал виновным Мустафаева А.С. в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.