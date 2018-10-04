2018-10-04T17:43:24+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае к тюремному сроку приговорили мужчину, примкнувшего к террористам

Он получил 3,6 года заключения
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю завершили расследование уголовного преступления. Житель Кубани собирался вступить в террористическую организацию «Исламское государство», запрещенную в РФ.

- Черноморов собирался выехать в Сирийскую Арабскую Республику и вступить в ряды террористов, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Преступление посчитали доказанным по статье 205.5 УК РФ и приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 140 тысяч.

Кроме того, силовики установили вину его сотоварища Мустафаева, который не рассказал спецслужбам о намерении Черноморова.

Его действия квалифицируются по ст. 205.6 УК РФ – «несообщение о преступлении».

Успенский районный суд Краснодарского края, посчитал собранные доказательства следователей УФСБ достаточными и признал виновным Мустафаева А.С. в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

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