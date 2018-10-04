2018-10-04T19:11:42+03:00
Общество

С министра спорта Кубани повторно сняли обвинения

Уголовное дело против Людмилы Черновой прекращено
Евгения ОСТРАЯ
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Людмила ЧерноваЛюдмила Чернова
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С министра спорта Кубани Людмилы Черновой сняли обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями.

В мае текущего года в отношении министра спорта Краснодарского края Людмилы Черновой возбудили уголовное дело. Полицейские официально подтвердили, что они расследуют факты злоупотребления ею своими должностными полномочиями. Это преступление карается по статье 285, часть 2 УК РФ.

Женщину подозревали в выплатах 886 миллионов субсидий ФК «Кубань» в рамках региональной программы по поддержке по игровым видам спорта. Однако эти средства по закону могут выделяться только некоммерческим организациям, тогда как футбольный клуб в 2012 и 2013 годах был коммерческим.

3 мая 2018 года Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения министру физической культуры и спорта Кубани олимпийской чемпионке Людмиле Черновой. Ее отправили под домашний арест на один месяц – до 26 июня.

При этом на заседании Людмила Чернова свою вину не признала. Она сказала, что к противоправным действиям не имеет никакого отношения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Людмилы Черновой было прекращено, а избранная мера пресечения была отменена.

Причины прекращения уголовного преследования повторно не сообщаются.

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