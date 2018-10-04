В Сочи в море нашли тело мужчины

4 Окт. 18:13 2018-10-04T18:13:33+03:00

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Днем в четверг, 4 октября, в микрорайоне Макопсе в Лазаревском районе Сочи местные жители обнаружили тело мужчины в море. Об этом они тут же сообщили в полицию города. На место выехали правоохранители.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

- По предварительным данным, тело пробыло в воде около месяца, личность погибшего пока не установлена, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Анапе разыскивают парня из Ставрополя, который пропал в море. 19 августа 30-летний Иван Предместин отдыхал в Благовещенской на Бугазской косе. Мужчина отправился кататься с группой людей на сапсерфе белого цвета в открытое море. Но так и не вернулся.